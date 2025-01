S.A. 13:37 Il Circo di Fellini in tour nell´Isola Viaggio nell´universo immaginifico del grande regista riminese con “Il Circo di Fellini” della Compagnia Artemis Danza con ideazione, coreografia e regia, scene e luci di Monica Casadei, in cartellone ad Arzachena, Ozieri, Lanusei, Nuoro, Macomer, Sanluri e Oristano



OZIERI - Viaggio nell'universo immaginifico del grande regista riminese con “Il Circo di Fellini” della Compagnia Artemis Danza con ideazione, coreografia e regia, scene e luci di Monica Casadei, in cartellone venerdì 10 gennaio alle 21 all'AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, sabato 11 gennaio alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, domenica 12 gennaio alle 21 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei, lunedì 13 gennaio alle 20.30 al Teatro San Giuseppe / Teatro Bocheteatro di Nuoro, martedì 14 gennaio alle 21 al Teatro Costantino di Macomer, mercoledì 15 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri e infine giovedì 16 gennaio alle 20.30 al Teatro “Antonio Garau” di Oristano per la Stagione di Danza 2024-2025 organizzata dal CeDAC Sardegna.



Omaggio al genio di Federico Fellini con un affascinante racconto per quadri sulle note di Nino Rota, con i variopinti costumi di Daniela Usai (voice over a cura di Francesco Marchi, sartoria di Elena Nunziata, assistenti alla produzione Mattia Molini e Michelle Atoe): la magia del circo con i suoi personaggi rivive sulla scena «in un’atmosfera piena di poesia e sentimento». “Il Circo di Fellini”, realizzato per celebrare i trent'anni dalla scomparsa dell'autore de “I Clowns”, “La Strada” e “Amarcord”, accanto a “La dolce vita”, “8½”, “Ginger e Fred”, “Intervista” e “La Voce della Luna”, «catapulta lo spettatore in un mondo magico, quello appunto del circo, così amato dal grande Maestro: qui, ritornando un po’ bambino e recuperando quelle emozioni così vere e sincere che solo l’infanzia può regalare». Uno spettacolo visionario in cui si fondono la danza e le arti circensi: la comicità eccentrica dei clown acrobati si alterna ai numeri sui trampoli e nella roue cyr e agli esercizi di equilibrismo e giocoleria, in «un’esplosione di colori, musiche, costumi e immagini», per rievocare «un mondo senza tempo ricco di storia e tradizioni come il circo, capace da sempre di incantare e far sognare grandi e piccini».