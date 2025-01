S.A. 14:13 Venerdì sospeso servizio autobotte ad Alghero Il servizio non sarà effettuato per la concomitante presenza degli addetti ad un corso di formazione promosso dall´Amministrazione. L´attività di fornitura riprenderà regolarmente lunedì 13 gennaio



ALGHERO - Il Servizio Manutenzioni del Comune di Alghero informa gli utenti che per la giornata di domani, venerdì 10 gennaio, non sarà disponibile la fornitura dell'acqua con autobotte. Il servizio non sarà effettuato per la concomitante presenza degli addetti ad un corso di formazione promosso dall'Amministrazione. Il calendario delle forniture subirà pertanto variazioni e gli appuntamenti previsti per la giornata di domani dovranno essere rimodulati in altra data. L'attività di fornitura riprenderà regolarmente lunedì 13 gennaio.