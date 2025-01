Cor 11:42 Gavino Sanna illustra "I sogni di Maria" I disegni del grande pubblicitario impreziosiscono il volume di favole scritto dalla carlofortina Maria Simeone. L´elegante volume, edito da Inspire Communication con grafica di Stefano Fontana, è in vendita a 50 euro a copia contattando l´autrice



CAGLIARI - Vipere travestite da agnelli, formichine fantasma, pavoni difettosi, facoceri armati, bradipi acculturati e tanti altri animali stravaganti sono protagonisti delle mirabolanti favole narrate da Maria Simeone, autrice di Carloforte (SU), ne “I sogni di Maria”. Ma siamo sicuri che siano solo e soltanto animali? Qualcuno giura che – dietro ai musi e ai becchi, alle zampe e alle code, alle pellicce e agli artigli – si nascondano in realtà volti di persone reali, con le loro storie e le loro personalità.



Ma forse non è questo l'elemento più importante di questo libro, che associa la scrittura ricca e brillante di Maria Simeone al genio del tratto di Gavino Sanna, tra i massimi pubblicitari italiani nella storia, oltre che artista, scrittore, critico e, da oltre vent’anni, produttore di vino presso Cantina Mesa. Proprio il grande turritano ha illustrato il volume con 75 tavole originali appositamente realizzate.



La prosa di Maria Simeone è tagliente, ironica, leggera, fiorita, fiammeggiante come un dipinto tardogotico. Il tratto di Gavino Sanna non ha bisogno di presentazioni e in questo volume, giustapponendo sapientemente il bianco e nero con campiture di colore luminoso e uniforme, si sposa in maniera mirabile, per effetto ed efficacia, al periodare dell’autrice e all’elegante font del progetto grafico firmato Stefano Fontana.