Alghero merita la piscina, subito la soluzione



ALGHERO - «Da sogno a realtà. Andiamo avanti, senza esitazioni». Il monito rivolto ai colleghi di maggioranza ed alla struttura comunale è chiaro: «Alghero merita la piscina. Non possiamo più permetterci di restare senza». Parole che pronunciate del consigliere comunale Marco Colledanchise, fedelissimo del sindaco Cacciotto con cui ha condiviso candidatura ed elezione nella lista di "Futuro Comune" hanno un peso specifico decisamente importante.



«Servono circa 2 milioni e 400 mila euro, ma questa sfida la voglio affrontare e vincere, con determinazione e con il supporto di una squadra altrettanto motivata» sottolinea Colledanchise che annuncia una Commissione consiliare straordinaria alla presenza di assessore, dirigenti e società per trovare subito una soluzione.



«È un obiettivo ambizioso, ma sono pronto a farlo diventare realtà» è l'annuncio del presidente della competente Commissione consiliare allo Sport, pronto a mettersi in gioco affinché quello che per lunghi anni si è semplicemente rivelato un «sogno», possa effettivamente diventare «realtà».