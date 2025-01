Cor 8:00 Pasticcio Todde: l´analisi di Francesco Carboni Il Partito democratico di Alghero chiama a raccolta militanti e simpatizzanti per discutere del recente pronunciamento su Alessandra Todde e la richiesta di decadenza. Appuntamento per mercoledì 15 gennaio in via Mazzini



ALGHERO - Sarà l'avvocato algherese Francesco Carboni, già deputato per lunghi anni, a fornire un'analisi tecnico-giurisprudenziale sul recente pronunciamento della Commissione di vigilanza elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari e la conseguente richiesta di decadenza nei confronti della governatrice sarda Alessandra Todde, a causa delle gravi omissioni compiute in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 2024. Il tema sarà trattato in una specifica riunione del Partito democratico di Alghero convocata dal presidente Mimmo Pirisi per la giornata di mercoledì 15 gennaio (ore 19): incontro aperto al direttivo - sottolinea Pirisi - così da apprendere gli strumenti necessari per comprendere meglio il tema e affrontare con maggiore consapevolezza il confronto politico.



Nella foto: l'avvocato Francesco Carboni