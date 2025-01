Cor 14:54 Endurance pony: 50 ragazzini a Santa Teresa All´Endurance pony più di 50 partecipanti alla giornata di avvicinamento Fise, la manifestazione si è svolta al Centro Ippico Li Nibbari di Santa Teresa Gallura



SANTA TERESA DI GALLURA - Freddo ma anche un bel sole per una giornata che di fatto ha aperto il nuovo anno nella disciplina Endurance. E sono stati i cavalieri e le amazzoni più giovani a iniziare grazie alla Giornata di avvicinamento all'Endurance coi pony che si è disputata domenica a Santa Teresa Gallura presso il Centro Ippico Li Nibbari di Anna Teresa Vincentelli, referente Endurance Fise Sardegna.



Erano presenti una cinquantina di ragazzini e ragazzine dai 4 ai 13 anni, più alcuni tecnici provenienti dai circoli La Maddalena, Quartu, Santa Teresa e Sassari. Il referente dei Giudici per la Endurance Fise Sardegna, Giancarlo Guaraglia, lo chef d'equipe Costantino Sanna e i tecnici Anna Teresa Vincentelli e Alessia Mattera hanno illustrato il regolamento delle gare di Endurance. Poi è stata effettuata a piedi la ricognizione del percorso all'interno del circolo Li Nibbari.



Quindi la simulazione di gara con partenza, arrivi e visite veterinarie. Due i percorsi: quello grande da 2,5 km e quello da 1,5 km per i bambini e le bambine sino a 10 anni. L'attività agonistica partirà nel mese di marzo, ma nel frattempo il Comitato Regionale Fise Sardegna col gruppo Endurance è sempre al lavoro per la promozione della disciplina e per far crescere i ragazzi e le ragazze che la praticano.