FC Alghero, dalla Spagna arriva Jerome Gomis

ALGHERO - Colpo di mercato della FC Alghero. Dalla Spagna arriva il centrocampista Jerome Gomis, 21 anni. Reduce dal campionato in Primera División, il talentuoso centrocampista, la scorsa stagione, ha giocato nella serie B slovena. Con Jerome Gomis che, da ieri, è a disposizione della squadra, si va a rinforzare l'organico della prima squadra della FC Alghero che milita nel campionato di Prima Categoria, girone D.



L'operazione di mercato è stata seguita dal presidente Andrea Alessandrini e dal vice presidente Gianluca Marras, con una trattativa che è andata avanti per diversi giorni: «La sua qualità tecnica e fisicità rappresentano un grande valore aggiunto per la nostra squadra. Siamo convinti che il suo apporto sarà importante. Nuovo acquisto – sottolinea Marras - che arriva, soprattutto, grazie al presidente Alessandrini».



Ieri pomeriggio, per Jerome Gomis il primo allenamento con la FC Alghero: «Sono felice della scelta fatta. Mi hanno parlato benissimo del club che ha un'organizzazione molto professionale e poi della città di Alghero. Per quanto mi riguarda – ha detto il centrocampista giallorosso - darò tutto me stesso, così come lo daranno tutti i miei nuovi compagni di squadra, per raggiungere l'obiettivo promozione».