S.A. 17:00 Stop addizionale aeroporti: Fdl spinge per abolizione Lo ha detto Paolo Truzzu, capogruppo di FdI in Consiglio regionale, commentando la decisione adottata dalla Giunta regionale abruzzese



ALGHERO - «Dopo Friuli Venezia Giulia e Calabria, anche la Regione Abruzzo ha deciso di abolire l'addizionale comunale sul diritto d'imbarco dei passeggeri. Nello scorso mese di luglio, Fratelli d'Italia ha depositato una Proposta di legge nazionale affinché la tassa non si applichi più nei tre aeroporti sardi. Il segnale che arriva da queste Regioni è chiaro: se la Sardegna non decide in tempi brevi rischia di perdere un'importante opportunità, con inevitabili ricadute negative sui trasporti e sul turismo. Non possiamo occuparci esclusivamente di continuità territoriale». Lo ha detto Paolo Truzzu, capogruppo di FdI in Consiglio regionale, commentando la decisione adottata dalla Giunta regionale abruzzese.



«È bene ribadire che l’abolizione di questa tassa aeroportuale, determinando una riduzione del costo a carico del vettore aereo e, quindi, del costo del biglietto, rappresenterebbe un passo decisivo sia nell’applicazione del fondamentale diritto dei sardi alla mobilità che nello sviluppo socioeconomico dell’Isola, consentendo alle compagnie di aumentare i collegamenti degli aeroporti sardi con le principali città italiane ed europee. Purtroppo, per troppi mesi a partire da novembre, i collegamenti dall'Isola diminuiscono, creando pesanti difficoltà di movimento sia per i sardi che per i turisti - ha aggiunto Truzzu - La Sardegna potrebbe subire, a vantaggio delle regioni più lungimiranti, la diminuzione degli investimenti, e quindi delle rotte e dei posti di lavoro, da parte delle compagnie low cost, con intuibili danni alla nostra competitività anche nel mercato turistico. Se la Giunta regionale non prende coscienza della situazione, nel giro di pochi anni l’industria turistica sarda rischia una progressiva contrazione delle quote di mercato, in particolare a favore di quelle regioni che si sono mosse e si muoveranno in questa direzione».



«Inoltre, questa decisione non rappresenterebbe un costo ulteriore per il bilancio della Regione Sardegna, bensì un concreto investimento, con l’ipotesi di vincolare i maggiori introiti di questa misura nel settore dei trasporti, per esempio nell’ambito della Continuità territoriale. Infatti, con l’aumento delle rotte e delle frequenze, e quindi dei passeggeri, l’incremento dell'Iva prodotta e incassata in Sardegna coprirebbe ampiamente il costo dell’abolizione della tassa aeroportuale a carico della Regione», ha concluso il Capogruppo di FdI che ricorda le "conseguenze" dell'abolizione nelle tre regioni. A Trieste, Ryanair ha aperto una base con la creazione di nuovi 600 posti di lavoro, ha dichiarato un investimento di 100 milioni di dollari per un nuovo aeromobile e realizzato 7 nuove rotte; in Calabria, Ryanair ha aggiunto due aeromobili (un investimento di 200 milioni di dollari) e 15 rotte con una crescita del 50% negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, per oltre 1.200 posti di lavoro; in Abruzzo, a Pescara, Ryanair ha inserito un nuovo aeromobile, annunciato cinque nuove rotte e un investimento di 100 milioni di dollari, garantendo un aumento del traffico del 30%.