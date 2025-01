Borgata, immagini del degrado. «In maggioranza non si parlano»

Cor 7:25 Borgata, immagini del degrado

«Trovo ingeneroso e ingiusto suggerire che le esternazioni di Pirisi siano dettate da logiche di tornaconto elettorale» dice Cocco. «Avendo imparato a conoscere Mimmo Pirisi - da cui evidentemente mi dividono convinzioni ideologiche e politiche - personalmente ritengo che le sue dichiarazioni siano la dimostrazione che davanti ad una cosa inaccettabile non risparmia neppure la sua stessa maggioranza. Certo questo però denuncia anche un altro fatto: in maggioranza non si parlano. A sei mesi dall’insediamento, le promesse di coesione sono già naufragate» chiude il capogruppo di FdI. ALGHERO - «Le immagini di degrado e sporcizia dell’oasi ecologica di Guardia Grande non sono tollerabili». E' netto e schietto il commento del consigliere comunale ed ex assessore Alessandro Cocco (). «I cittadini e i rappresentanti della borgata hanno già chiesto interventi a riguardo e di certo non possiamo attendere sino a novembre per una soluzione» rincara, puntando il dito contro un servizio che, evidentemente, fa acqua da più parti.Cocco s'inserisce neltra il presidente del consiglio comunale Mimmo Pirisi e l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, col primo che si scaglia pesantemente contro la gestione dei rifiuti a causa dello stato di degrado dell'oasi ecologica di Guardia Grande. Anche Marco Tedde ) aveva sottolineato la pesante rottura tutta interna alla maggioranza che amministra Alghero.«Trovo ingeneroso e ingiusto suggerire che le esternazioni di Pirisi siano dettate da logiche di tornaconto elettorale» dice Cocco. «Avendo imparato a conoscere Mimmo Pirisi - da cui evidentemente mi dividono convinzioni ideologiche e politiche - personalmente ritengo che le sue dichiarazioni siano la dimostrazione che davanti ad una cosa inaccettabile non risparmia neppure la sua stessa maggioranza. Certo questo però denuncia anche un altro fatto: in maggioranza non si parlano. A sei mesi dall’insediamento, le promesse di coesione sono già naufragate» chiude il capogruppo di FdI.