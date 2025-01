S.A. 15:20

Sui rifiuti si divide il centro-sinistra

Tedde: «a rischio immagine di Alghero»

Il consigliere comune di Forza Italia Marco Tedde si inserisce a gamba tesa sulla querelle interna al centro-sinistra nella gestione dei rifiuti nelle borgate algheresi

ALGHERO - «L'intervento politico del presidente del Consiglio Pirisi che si spoglia del suo ruolo "super partes" per censurare la gestione del servizio di igiene urbana a Guardia Grande dell'Assessore Selva è apprezzabile. Quantomeno sotto il profilo concettuale. Anche se, per il vero, piuttosto ingeneroso nei confronti dell'Assessore Selva da poco insediatosi». Il consigliere comune di Forza Italia Marco Tedde si inserisce a gamba tesa sulla querelle interna al centro-sinistra nella gestione dei rifiuti nelle borgate algheresi, anzi in particolare di Guardia Grande [ LEGGI ]. «Ci preoccupa, invece, che Pirisi si interessi in modo partigiano solo della gestione dell'igiene urbana a Guardia Grande, suo bacino elettorale, tralasciando i problemi del servizio che affliggono il territorio di Alghero nella sua interezza. Causati principalmente dai ritardi per il nuovo appalto che mette a rischio l'immagine di Alghero nella prossima stagione turistica» incalza l'ex sindaco azzurro. E conclude con un appello allo stesso Pirisi: «Nel periodo estivo le attuali forti criticità, con mezzi obsoleti e non funzionanti, difficili da riparare, molti a fine ciclo, che perdono percolato, verosimilmente si acuiranno. Attendiamo pertanto un immediato e proficuo intervento del Presidente Pirisi a tutela della gestione del servizio di igiene urbana a favore di tutti i cittadini algheresi».Nella foto: Marco Tedde