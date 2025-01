S.A. 12:30 L´algherese Schoolskate sorprende Sinner agli Australian Open Il giocatore professionista oggi ha preoccupato per quasi due ore il numero uno al mondo, Jannik Sinner, al quale ha strappato il primo set per 6/4. L´australiano Tristan Schoolskate giocherà con il Tennis Club Alghero nel campionato di serie A2 che si disputerà ad ottobre



ALGHERO - L'australiano Tristan Schoolskate giocherà con il Tennis Club Alghero Mp Finance nel campionato di serie A2 che si disputerà ad ottobre, un traguardo storico per il club algherese. Il giocatore professionista oggi ha preoccupato per quasi due ore il numero uno al mondo, Jannik Sinner, al quale ha strappato il primo set per 6/4 per poi subire la rimonta dell'italiano che ha vinto gli altri tre set per 6/4-6/1-6/3. Un ottimo risultato quello ottenuto dal tennista di casa che è arrivato al secondo tour degli Australian Open, dove è uscito con la testa di serie uno e che gli gioverà un notevole balzo in classifica ATP dove attualmente occupi la posizione 167 ( e 133 nel ranking di doppio). Buonissimi auspici per il giocatore tesserato con il Tennis Club Alghero Mp Finance e vincolato già da novembre con la società sarda che ha lavorato per creare una squadra competitiva in cui è stato riconfermato il sudafricano Lock, ingaggiato l'italiano Noce e tesserato altri due importanti arrivi stranieri, sempre fra i primi 200 al mondo.