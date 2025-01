S.A. 7:43 Furto notturno in negozio: arrestata ad Alghero I militari sono intervenuti giovedì scorso dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza della donna in un negozio nel centro cittadino



ALGHERO - Nel corso della notte di giovedì, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato in flagranza di reato una donna con l'accusa di tentato furto aggravato. In particolare i militari sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza della donna in un negozio nel centro cittadino. La pattuglia ha raggiunto velocemente il posto e ha sorpreso la donna che, dopo aver infranto con mezzi di fortuna la porta di ingresso, si era introdotta nell’attività mettendo a soqquadro gli arredi cercando di portare via alcuni beni.



La donna è stata quindi arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari

che coordina e dirige le indagini, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di

convalida che ha avuto luogo nella mattina odierna presso il Tribunale di Sassari. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagata è stata disposta la

misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. I Carabinieri stanno inoltre procedendo ad eseguire ulteriori approfondimenti in merito a furti perpetrati nel recente passato utilizzando modalità similari, cercando di stabilire se la donna abbia agito in concorso con altri soggetti.