Karate: 14 medaglie algheresi a Quartucciu

ALGHERO - Si chiude la stagione 2024 Domenica 22 Dicembre a Quartucciu di Karate Endas della Regione Sardegna il “Trofeo Regionale di Karate Endas Natale 2024”, organizzato dal M° Gianfranco Melis della società sportiva Karate-do Funakoshi Quartucciu, riscontrando un grande afflusso di atleti e pubblico provenienti da tutta la Sardegna, gli oltre 300 atleti di età compresa dai 4 anni sino alla categoria master si sono confrontati nel Kata (forma) e nel Kumite (combattimento). Soddisfazione da parte degli Insegnanti della Dynamica Alghero Giovanni Sanna e Carlotta

Salis per i risultati ottenuti dai loro atleti che si sono distinti nel Kumite, portando a casa 4

medaglie d'oro, 7 medaglie d'argento e 3 di bronzo. Alla ripresa degli allenamenti dopo queste festività, in vista del prossimo impegno sportivo il “16° Trofeo Regionale Karate città di Villacidro” in programma domenica 02 Febbraio 2025.



Risultati

1° classificati:

BAZZANO MATTEO categoria Bambini 20 kg ,

SANNA VALERIO cat. Children A 25 kg,

NUVOLI MATTIA cat. Children B 35 kg,

PIRAS GIANFRANCO cat. Cadetti 50 kg.

2° classificati:

MURGIA FLAVIO cat. Bamb. 20 kg,

MERELLA SAMUELE Children A 25 kg,

BAZZANO EMANUELE Children A 25 kg,

BAZZANO GIADA Children A 30 kg,

PIRAS SAMUELE cat. Children B 30 kg

CADONI SOPHIA cat. Mini Cadetti 50 kg

SIMULA DANIELE cat. Cadetti -55 kg

3° classificati:

BAZZANO DAVIDE cat. Children B 40 kg ,

PINTUS VALERIA cat. MINI CAD -50 kg,

ARTISSUNCH CARLOTTA cat. Cadetti 50 kg.