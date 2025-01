Cor 7:31 Alla Klass Coral non basta Sahud La Klass Coral Alghero cede alla vicecapolista Olimpia Cagliari (64-73) nei minuti finali di gara bella, combattuta e giocata bene da entrambe le formazioni in campo. Quella di ieri, valevole come undicesima d’andata del Campionato di Serie C



ALGHERO - L’undicesimo turno del campionato di Serie C regionale per la Klass Coral Alghero è stato segnato, intanto, da un gradito e atteso ritorno a casa. La formazione algherese ha disputato la gara che l’ha opposta alla vice capolista Olimpia Cagliari, al Pala Manchia davanti al proprio pubblico, dopo ben un anno. E i tifosi dei corallini algheresi non sono voluti mancare a questo abbraccio sportivo che si è sentito tutto.



Nonostante non sia arrivata una vittoria, la gara è terminata con il punteggio di 64-73 a favore degli ospiti, la Klass Coral Alghero ha sfoderato una prestazione di alto livello che le ha permesso di condurre la partita per quasi tre quarti, il terzo si è chiuso con gli avversari in vantaggio di una lunghezza e di vedersi superare nell’ultimo, quando la squadra ospite con la sua esperienza ha trovato continuità a canestro e gestito meglio gli ultimi minuti. Il tutto si è tradotto con un +9 finale sul tabellone (IQ 25-14; IIQ 47-43; IIIQ 56-57; IVQ 64-73). Un’occasione sfumata per i ragazzi di coach Longano e un po' di delusione per un’impresa quasi fatta nell’arco di 40’ che hanno messo in luce la crescita continua di questa formazione, al primo anno di un campionato importante che vede tante compagini forti.



Per la Klass Coral Alghero, top scorer Juan Diego Sahud con 28 punti. Di sicuro per Musso e compagni l’amarezza di non aver trattenuto ad Alghero i due punti, dall’altra la consapevolezza di potersela giocare con le squadre di alta classifica. Resta una bella gara, giocata bene da entrambe le formazioni in campo, con una cornice di pubblico da applausi.



KLASS CORAL ALGHERO – OLIMPIA CAGLIARI 64-73

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 4, Monte 2, Tilloca, Sahud 28, Fumanti 5, Musso 8, Manunza 3, Cherchi 3, Scalise 6, Busi 3, Simula 2, Ibba. Allenatore: Longano F.

OLIMPIA CAGLIARI: Cossu 6, Motzo 3, Tocco 10, Ciaula 10, Chessa 5, Serra 13, Corsi, Palazzi 7, D’Elia 8, Scanu 10, Terrosu 1. All. Zucca R.

PARZIALI: 25-14; 22-29; 9-14; 8-16.