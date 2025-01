Cor 8:25 Alghero: auto in fiamme in Via Vittorio Veneto La macchina, che in quel momento era regolarmente parcheggiata, per cause in corso di accertamento ha preso fuoco sulla parte posteriore sinistra



ALGHERO - Intorno alle 19 di ieri (lunedì), la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in Via Vittorio Veneto per l'incendio di una autovettura. La macchina, che in quel momento era regolarmente parcheggiata, per cause in corso di accertamento ha preso fuoco sulla parte posteriore sinistra. Il rapido intervento degli uomini di Via Napoli ha evitato che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. I vigili dopo aver estinto le fiamme, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dalle fiamme. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.