S.A. 21:42 1° Congresso Fratelli d´Italia a Sassari L´evento vedrà la partecipazione di esponenti locali, regionali e nazionali di Fratelli d´Italia e sarà presieduto dal Sen. Giovanni Satta. Appuntamento sabato 25 gennaio



SASSARI - Fratelli d'Italia Sassari promuove il 1° Congresso cittadino, che si terrà sabato 25 gennaio, alle ore 16,30, presso i locali dell’ ExMa in via Maurizio Zanfarino e che vedrà l’elezione del nuovo Coordinatore cittadino e dei componenti del Coordinamento stesso. Sarà anche un'opportunità per presentare le linee guida del partito e le nuove iniziative per il futuro della città e del territorio.

L'evento vedrà la partecipazione di esponenti locali, regionali e nazionali di Fratelli d'Italia e sarà presieduto dal Sen. Giovanni Satta.



Nella foto: Giorgia Meloni, leader del partito e premier