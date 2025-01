S.A. 7:22 Il nuovo romanzo di Matteo Porru a Cagliari e Sassari Lo scrittore cagliaritano Matteo Porru martedì 28 gennaio presenterà a Cagliari il romanzo “Il volo sopra l’oceano”. Un secondo incontro nell’ambito di Éntula è fissato per giovedì 30 gennaio alle 18 nella Biblioteca universitaria di Sassari



CAGLIARI - Un ritorno atteso, quello dello scrittore cagliaritano Matteo Porru, che martedì 28 gennaio presenterà nella sua città il romanzo “Il volo sopra l’oceano”, in uscita lo stesso giorno per Garzanti. È la storia di un incontro in aereo tra l’anziano Michele e il giovanissimo Jonathan; lontani per età e vissuto, chiacchierando durante il viaggio scopriranno di avere da dire e da ascoltare molto più di quello che avrebbero potuto immaginare.



La presentazione si terrà al Teatro Massimo di Cagliari alle 18.30. Con Porru dialogherà Lodo Guenzi, cantante, musicista e attore, membro del gruppo musicale Lo Stato Sociale. Un secondo incontro nell’ambito di Éntula è fissato per giovedì 30 gennaio alle 18 nella Biblioteca universitaria di Sassari, dove l’autore converserà con Alessandro De Roma e Roberto Uzzau.



Gli appuntamenti sono realizzati con il sostegno del Comune di Cagliari e in collaborazione con il Teatro Massimo di Cagliari, la Biblioteca universitaria di Sassari, Garzanti, le librerie Ubik e Miele Amaro di Cagliari, la libreria Koinè Ubik di Sassari, Florgarden, i Centri odontoiatrici Massaiu e Zarcle. Matteo Porru (Roma, 21 febbraio 2001) è uno scrittore, drammaturgo e giornalista italiano. Nel settembre del 2019 vince la sezione Giovani del Premio Campiello con Talismani, dal quale viene tratta una drammaturgia prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. Nel 2023 esce Il dolore crea l’inverno (Garzanti). Nel 2024 vince il Grand Prix du Livre de Montagne.



Nella foto (di Ale Cani): Matteo Porru