IA: ad Alghero confronto tra studenti ed esperti

ALGHERO - Si è tenuto sabato 18 gennaio scorso, presso Lo Quarter ad Alghero un convegno dal titolo Intelligenza artificiale: tra opportunità e rischi, organizzato da Lions e Rotary. Si è parlato dei rischi a cui si può andare incontro con l’evoluzione delle intelligenze artificiali ma anche dei benefici e delle sue potenzialità. L’evento ha riscontrato grande successo e una notevole partecipazione di pubblico. Si è cercato di definire il suo ruolo come utile strumento da utilizzare per migliorare la società e renderla più giusta e più inclusiva «con la consapevolezza delle azioni che la nuova intelligenza potrà svolgere» dice il dottor Santus. Si è parlato di diritti e della necessità di mantenere un approccio responsabile e orientato al bene comune e al progresso umano.



Il service è stato realizzato grazie alla collaborazione del Rotary Club di Alghero e dei Lions di Alghero, Arzachena, Castelsardo, Ittiri, Florinas, Goceano, La Maddalena-Caprera, Calangianus, Ozieri, San Teodoro, Sassari Host, Sassari Monte Oro, Porto Torres, Tempio, Nuoro Host, Nuoro Valverde, Genuri, Sardinia Cyber Work, Villacidro, Cagliari Monte Urpinu, Cagliari Villanova, Carloforte, Iglesias, Macomer, Monreale, Selargius, Venaria Reale Host, Canicattì Castel Bonanno, coordinati dai Governatori Salvo Iannì, del Distretto 108 L, da Roberto Turri del 108 Ia1, Mario Palmisciano del 108 Yb, della vice Governatrice del 108 L Graziella Puddu, e dai presidenti del Rotary Giovanni Moscatelli, del Lions Giovanni Congiu, Gabriele Malotti, Flavia Calzi e dei Presidenti di Circoscrizione e Zona, Sergio Borsato e Romano Fischetti, Giuseppe Crabolu, Antonio Canu, Antonello Sanna, Chiara Mura, Gavino Floris, la past Governatrice Ninetta Lamberti e tutti i presidenti dei club partecipanti. Grazie al comitato Lions Rotary, in particolare ad Antonio Casu, Valentina Sanna, Teresa Monaca, Federico Berti per la preziosa collaborazione. Il convegno ha offerto una panoramica sui possibili pericoli a cui l’uomo va incontro ma anche sulle grandi opportunità che la tecnologia metterà a disposizione della scienza e della vita di tutti.