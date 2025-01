Alessandro Cocco 17:52 L'opinione di Alessandro Cocco Tesoretto di soggiorno per Alghero ma ora più chiarezza



Alghero si conferma protagonista del turismo regionale, conquistando il secondo posto tra le località sarde per gettito dell’imposta di soggiorno. Con oltre 3 milioni di euro incassati nel 2024, il nostro territorio ha registrato un incremento del 27% rispetto all’anno precedente. Questo dato è il risultato dell'aumento delle presenze, merito di un sistema che ha saputo lavorare con efficienza. I risultati del 2024 sono evidentemente merito delle imprese e dei lavoratori del comparto turistico, che ogni giorno si impegnano per rendere la nostra città una destinazione d’eccellenza, apprezzata da visitatori italiani e stranieri. Accanto a loro la programmazione e gli sforzi messi in campo dalla precedente amministrazione di centrodestra durante la quale abbiamo sostenuto convintamente il settore nei momenti chiave della pianificazione delle attività per il 2024. Ora è fondamentale guardare avanti. Le ingenti risorse generate dall’imposta di soggiorno devono essere reinvestite in modo mirato per potenziare l’attrattività e la promozione della nostra città, sostenendo le imprese come chiesto con forza anche dalle associazioni di categoria del comparto durante la scorsa campagna elettorale. È importante sapere quali siano le intenzioni dell'amministrazione Cacciotto in merito all’impiego di tali risorse, specialmente sui progetti che saranno finanziati. Per noi di Fratelli d’Italia è indispensabile che queste scelte siano condivise con gli operatori del settore, per garantire che ogni euro incassato venga impiegato al meglio, consolidando i risultati già raggiunti.



*Capogruppo Fratelli d'Italia