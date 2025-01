Wizzair: Alghero-Bucharest 5 volte a settimana

23/1/2025 Aerei non in continuità: 25% rimborsi per i sardi Per tutte le rotte di collegamento tra la Sardegna e gli aeroporti all´interno dello spazio economico europeo i cittadini residenti nell’isola potranno chiedere il rimborso del 25% sul prezzo del biglietto, a partire da un costo di 100 euro. La Regione Sardegna abbatte strutturalmente i costi dei biglietti per i voli nazionali non coperti dalla continuità territoriale