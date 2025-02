S.A. 19:19 Anchusa Sardoa a rischio, a dimora 60 plantule La specie è a rischio estinzione poiché il 100% della popolazione mondiale risiede ad Alghero ma negli ultimi 15 anni ha registrato un declino dell´80%. Soddisfatto il presidente del Parco, Emiliano Orrù. L´intervista al docente di Botanica dell´Università di Sassari Emanuele Farris



ALGHERO - Nei giorni scorsi sono state messe a dimora una sessantina di piante di Anchusa Sardoa, lungo il litorale di Mugoni, all'altezza dell'ingresso della “Stalla”. L'Anchusa Sardoa è un endemismo puntiforme della Sardegna e si trova solo nella Baia delle Ninfe all'interno del Parco di Porto Conte dove trova il suo habitat nella porzione retrodunale della spiaggia. Purtroppo è a rischio estinzione poiché il 100% della popolazione mondiale di questa specie risiede in questo angolo del territorio protetto, ma, negli ultimi 15 anni, ha registrato un declino maggiore dell’80%. A coadiuvare le operazioni nelle attività di educazione ambientale il Parco di Porto Conte col presidente Emiliano Orrù in testa, insieme al Prof. Emanuele Farris e ai colleghi di Cagliari e Sassari, docenti che da anni studiano e fanno ricerche sulle evoluzioni e presenze in Sardegna della Anchusa sardoa. Hanno partecipato anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo 3 di Alghero (scuola secondaria di primo grado di Santa Maria La Palma), i Carabinieri Forestali, l'Agenzia Forestas, la Compagnia Barracellare di Alghero, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.