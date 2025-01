Cor 9:09 Rinasce il Ccn di Stintino Assemblea degli operatori commerciali di Stintino per la rinascita del Centro Commerciale Naturale “Mannu&Minori”. Soddisfatta la sindaca Rita Vallebella



STINTINO - Si è svolta con grande partecipazione l’assemblea dei commercianti di Stintino, convocata per discutere il rilancio del Centro Commerciale Naturale “Mannu&Minori”. L’incontro, volto a tracciare un nuovo percorso di crescita e collaborazione per il tessuto economico locale, ha visto la presenza del Dott. Alioska Mancosu, che ha illustrato le nuove linee guida nazionali e regionali riguardanti i Centri Commerciali Naturali.



Durante l’assemblea, sono state valutate le opportunità che il rinnovamento delle direttive può offrire per valorizzare le attività locali, promuovere il territorio e rafforzare il senso di comunità tra gli operatori economici. Nel corso dell’incontro è stata indetta una nuova assemblea, che si terrà tra 15 giorni, giovedì 6 febbraio alle ore 15:30, durante la quale si procederà al rinnovo del direttivo del C.C.N. e all’elezione del nuovo Presidente. Questo passo rappresenta un momento cruciale per definire una visione condivisa e guidare il Centro Commerciale Naturale verso nuove sfide e obiettivi comuni.



«Il Centro Commerciale Naturale ‘Mannu&Minori’ rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro paese. La rinascita di questa realtà è un obiettivo prioritario per la nostra amministrazione, perché significa sostenere i nostri operatori commerciali e imprenditori, valorizzare i nostri prodotti locali e accrescere l’attrattività di Stintino. Ringrazio il Dott. Alioska Mancosu per il prezioso contributo e tutti gli operatori che stanno dimostrando spirito di iniziativa e voglia di collaborare. Confidiamo che il rinnovo del direttivo possa segnare l’inizio di una nuova fase di crescita e successo condiviso» così la sindaca Rita Vallebella.