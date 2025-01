Cor 11:54 L’Amatori Rugby Alghero stende la capolista L’Amatori Rugby Alghero nel campionato di serie A ha conquistato una vittoria fondamentale contro la capolista Rugby Calvisano, imponendosi con un netto 32 a 23. Cinque punti preziosi per la classifica e una prestazione che ha infiammato i circa 300 tifosi presenti al campo di Alghero



ALGHERO - La partita, diretta dall’arbitro Filippo Vinci, è iniziata con il Calvisano in controllo, portandosi avanti 11 a 0 grazie ai piazzati di Bruniera e alla meta di Consoli. La reazione algherese è arrivata prima con la meta di Armani e poi con quella di Spirito, trasformata da Delli Carpini, chiudendo il primo tempo sul 12-11.



Nella ripresa, l’Amatori Rugby Alghero ha dominato il gioco, con una splendida meta di Natchebia, eletto man of the match, seguita dalla marcatura di Perello. I calci piazzati di Delli Carpini hanno consolidato il punteggio, rendendo vano il tentativo finale del Calvisano, che ha accorciato con la meta di Mori trasformata da Bruniera.



Marco Anversa, tecnico dell’Amatori, ha dichiarato: «Stiamo vivendo un sogno pazzesco, non parlo di risultati, ma di un gruppo che si allena duro e si diverte ogni singolo giorno tutto insieme. Il risultato di oggi è il frutto di tanto lavoro. Affronteremo questo finale di stagione con entusiasmo, concentrandoci domenica dopo domenica, un passo alla volta». Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero manda un messaggio chiaro: sul proprio campo, nessuno è al sicuro.