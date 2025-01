S.A. 10:39 Fiera sul marmo: avviso manifestazione d´interesse Avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione a fiere nel settore della lavorazione del marmo e di altri materiali lapidei



CAGLIARI - L’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione a fiere nel settore della lavorazione del marmo e di altri materiali lapidei. In particolare, l’Assessorato sta valutando di prendere parte a Marmomac, la fiera del marmo e della pietra naturale che si terrà dal 23 al 26 settembre 2025 a Verona. L’avviso è rivolto a tutte le imprese e le associazioni di categoria del comparto con sede legale in Sardegna, che dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il giorno 13 febbraio 2025.