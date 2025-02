Cor 9:05 Airport Day: aeroporti in pista per il Paese L’evento Assaeroporti il 5 febbraio con 17 aeroporti associati per raccontare il ruolo centrale del settore. Coinvolti gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia



ALGHERO – Il prossimo 5 febbraio si terrà l’Airport Day, un evento nazionale promosso da Assaeroporti e dalle società di gestione aeroportuale associate. Coinvolgerà 17 aeroporti italiani, con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. All’Airport Day aderiscono gli aeroporti di: Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste.



Durante la giornata, si svolgeranno negli scali coinvolti talk, conferenze e incontri istituzionali, affrontando temi chiave per il comparto come l’impatto economico e occupazionale sui territori, la transizione green e digital, il benessere sociale e la promozione degli scambi culturali. SOGEAAL, insieme a GEASAR e al Gruppo SOGAER, hanno programmato per l’occasione un incontro-talk dal titolo “Gli aeroporti sardi al centro delle strategie di sviluppo economico dell’Isola” che avrà luogo al Business Centre dell’Aeroporto di Cagliari.



Con la presidente SOGAER, Dott.ssa Monica Pilloni, e l’amministratore delegato GEASAR e SOGEAAL, Ing. Silvio Pippobello, interverrà la Prof. Avv. Anna Masutti, professore ordinario di Diritto della Navigazione aerea all'Università di Bologna. L’incontro, che avverrà alla presenza del presidente della Commissione Trasporti On. Salvatore Deidda, coinvolgerà anche i principali stakeholder di settore, tra i quali, l’assessore RAS dei Trasporti Ing. Barbara Manca, l’assessore RAS del Turismo Dott. Franco Cuccureddu, il presidente della CCIAA Cagliari-Oristano Ing. Maurizio de Pascale, il presidente della CCIAA Sassari Stefano Visconti e il presidente della CCIAA Nuoro Agostino Cicalò.