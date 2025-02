Cor 12:23 Coca e marijuana: arresti a Olbia Provvidenziale l´intervento dei Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato due giovani poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente



OLBIA - Nel corso del primo pomeriggio di giovedì 30 gennaio 2025, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato due giovani poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella circostanza, nel corso della consueta attività di controllo nel centro abitato olbiese, i militari hanno sottoposto a perquisizione un soggetto, trovato in possesso di uno spinello di hashish.



La successiva perquisizione estesa presso il domicilio, occupato dall’interessato insieme ad un amico, ha portato al rinvenimento complessivo di 340 grammi di marijuana ed oltre 120 grammi di cocaina, in parte conservata in pietra, in parte già suddivisa in piccole dosi pronte alla cessione, nonché di 2 bilancini di precisione, vario materiale utile al confezionamento della sostanza, il tutto opportunamente occultato all’interno delle camere da letto dei giovani.



Il rinvenimento ha portato all’arresto dei due occupanti i quali sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.