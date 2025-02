Cor 19:23 Bosa: studenti a scuola di depurazione Il Comune di Bosa accompagna gli studenti alla scoperta del sistema di depurazione delle acque: progetto didattico di approfondimento sulle opere di realizzazione dei nuovi collettori di raccolta delle acque reflue



BOSA - L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Abbanoa e la società Acciona, ha accompagnato gli studenti dell’istituto scolastico “G. A. Pischedda” in un progetto didattico di approfondimento sulle opere di realizzazione dei nuovi collettori di raccolta delle acque reflue delle borgate marine di Tresnuraghes e Magomadas per lo smaltimento nel depuratore di Bosa.



Nei giorni scorsi il sindaco, Alfonso Marras e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, hanno illustrato il progetto ai ragazzi, approfondendo gli aspetti legati al funzionamento del sistema idrico integrato e, più in generale, delle opere pubbliche.



La collaborazione è culminata in una visita al depuratore di Bosa per far conoscere ai ragazzi i procedimenti di reimmissione nell’ambiente delle acque nere depurate. Nel sopralluogo gli studenti sono stati accompagnati dal vicesindaco, Federico Ledda, dall’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu: «Questa iniziativa ci ha consentito di far conoscere ai ragazzi il funzionamento e la gestione del servizio idrico, una realtà importante e fondamentale dei servizi pubblici comunali», commenta Ledda.