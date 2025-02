Cor 18:56 Zone umide, studenti al Calich Stagni, lagune, laghi, fiumi e torbiere: il mondo dei bacini acquatici è infinito, e in Sardegna la chiamata ad esplorarlo è aperta con il World Wetlands Day - Edizione Sardegna. Il Parco di Porto Conte celebra la Giornata mondiale delle zone umide



ALGHERO - L'Azienda speciale Parco di Porto Conte aderisce all'importante manifestazione che quest'anno ha come tema principale “Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune“. L'obiettivo è sottolineare il legame tra la conservazione delle zone umide e un futuro sostenibile, evidenziando l’importanza di questi ecosistemi minacciati nel mantenimento dell’equilibrio ecologico e nel sostegno della biodiversità.



Il World Wetlands Day rappresenta una ricorrenza preziosissima per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo fondamentale di questi ambienti, che accolgono e conservano una ricca diversità biologica, garantiscono numerosi servizi ecosistemici e svolgono una fondamentale funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici.



Nello specifico, martedì 4 febbraio, il Ceas Porto Conte accoglierà i giovanissimi studenti di Alghero presso la Laguna del Calich, per coinvolgerli nell'attività di educazione ambientale "Adatta-Menti": un percorso didattico lungo i sentieri lagunari di scoperta della biodiversità, delle tracce e dei segni dell’intervento dell’uomo e delle funzioni ambientale, sociale, economica dell'area umida insistente nel territorio comunale di Alghero.