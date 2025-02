Cor 12:10 U14, la pioggia non ferma l´Amatori a Olbia In collaborazione con i Bulldog, i ragazzi hanno dato vita a una sfida che è andata oltre il risultato sportivo, trasformandosi in una lezione di sacrificio, resistenza e spirito di squadra



ALGHERO – Pioggia battente, fango e un campo reso pesante dalle intemperie non hanno fermato la passione e la determinazione dell’Under 14 dell’Amatori Rugby Alghero, che ieri, domenica 2 febbraio, al campo “Basa” di Olbia, ha affrontato i pari categoria dell’Olbia Rugby in una partita che ha incarnato la vera essenza del rugby.



In collaborazione con i Bulldog, i ragazzi hanno dato vita a una sfida che è andata oltre il risultato sportivo, trasformandosi in una lezione di sacrificio, resistenza e spirito di squadra. Ogni placcaggio, ogni corsa nel fango, ogni mischia ha raccontato la storia di giovani atleti che non si arrendono di fronte a nessuna difficoltà, mostrando cosa significa essere parte di una squadra.



Nonostante le condizioni difficili del campo, l’entusiasmo è rimasto alto per tutta la partita, offrendo uno spettacolo indimenticabile sia per chi era in campo sia per chi ha assistito a bordo campo. “Sotto la pioggia non ci si arrende” sembravano dire i ragazzi, con lo sguardo fisso sulla prossima azione e il cuore che batteva al ritmo del gioco.



L’incontro è stato un perfetto esempio di come il rugby non sia solo uno sport, ma una vera e propria scuola di vita, in grado di insegnare ai più giovani il valore della resilienza, dell’amicizia e della dedizione. L’Amatori Rugby Alghero ricorda che le iscrizioni per il settore Under 14 sono sempre aperte. Gli allenamenti si svolgono il martedì, giovedì e venerdì alle 17.30. Per tutti i giovani interessati, questa è l’occasione perfetta per scoprire il fascino di uno sport che sa trasmettere emozioni uniche.