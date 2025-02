Cor 19:20 Masala e Casu all´Ute Alghero Il programma delle conferenze del mese di febbraio proporrà ai numerosi iscritti e alla collettività, temi di grande interesse e di confermata attualità con particolare riferimento al patrimonio archeologico della nostra Isola



ALGHERO - La risposta del territorio, in termini di partecipazione, sta confermando lo straordinario livello e la conseguente crescita dei consensi dei Programmi e delle attività proposte dall'Università delle Tre Età di Alghero per questo Anno Accademico 2025. Il programma delle conferenze del mese di febbraio proporrà ai numerosi iscritti e alla collettività, temi di grande interesse e di confermata attualità con particolare riferimento al patrimonio archeologico della nostra Isola.



Martedì 4 febbraio 2025, alle ore 16.30, presso la sede di Via Sassari 179, il dottor Salvatore Masala, Comandante del Corpo di Polizia di Alghero, terrà la seguente Conferenza: "Ruolo e Servizi sul Territorio della Polizia Municipale di Alghero". Giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 16.30 la professoressa Alessandra Casu, Professore Associato e Prorettore presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, terrà la Conferenza "Di cosa parliamo quando parliamo di .......-Energie Rinnovabili " - Seconda parte.