Cor 18:43 «Hub4Fin, obiettivo innovazione «Hub4Fin, sarà un percorso che lascerà il segno. Che connetterà aziende e territori, filiere di produzione di beni e servizi alla finanza alternativa e all´innovazione, mettendo in relazione professionisti e imprenditori»



OLBIA - Gli obiettivi e i contenuti di Hub4Fin - centro di accompagnamento alla finanza, un progetto sperimentale, un unicum in ambito nazionale, sono stati definiti in un incontro ad Olbia, cui hanno preso parte le associazioni di categoria, gli imprenditori e i professionisti della Gallura. Un momento conoscitivo e di approfondimento per uno strumento del tutto nuovo che ha suscitato un notevole interesse. Hub4Fin è dedicato alle piccole imprese e alle start up e vede la collaborazione di un'Isola intera con tutte le Camere di Commercio coinvolte, le Università di Sassari e Cagliari, insieme al Banco di Sardegna.



All'incontro hanno preso parte il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti

insieme al segretario generale Pietro Esposito e il consulente di Innexta Pietro Alù che ha posto l'accento sulle peculiarità e i contenuti di Hub4Fin. Le aziende che vogliono dare un'accelerazione innovativa o battere nuovi sentieri imprenditoriali hanno tutto l'interesse ad aderire ad Hub4Fin: potranno disporre di professionisti dalle indubbie capacità professionali- mentor, coach e advisor- che con bando pubblico sono in fase di reclutamento. Questo sarà il momento nel quale le idee imprenditoriali troveranno nei consulenti la possibilità di essere studiate, analizzate e definite prima, per essere realizzate dopo.



Altro elemento, l'aspetto legato al reperimento delle risorse: aldilà dei canali tradizionali, le imprese avranno a disposizione nuovi strumenti di finanza alternativa con cui potranno finanziare i loro progetti. Il percorso di Hub4Fin consentirà di avere accesso ad una forma più adeguata secondo i consigli degli esperti che collaboreranno con l'impresa. Si tratta di una fase importante considerata la pluralità di strumenti di cui potranno disporre le imprese: minbond, crowfunding, private equity, venture capital, quotazioni in borsa, direct lending, invoice trading. Si tratta di un'occasione unica per le imprese della Sardegna. In un momento come questo, nel quale gli imprenditori devono fare scelte a medio lungo termine, avere a disposizione uno strumento come Hub4Fin può risultare determinante.



Poter disporre a costo zero consulenti, elaborare piani di sviluppo che consentano di pianificare scenari futuri, riveste un'enorme rilevanza nella vita aziendale. In sintesi, le motivazioni per aderire ad Hub4Fin sono: l’innovazione, momento nel quale si individuano i progetti di adeguamento e i percorsi che si intendono seguire; le competenze di professionisti e la formazione in azienda che si svilupperà durante tutto il percorso e che contribuirà ad accrescere il know-how aziendale; l’individuazione strategica per l’accesso a fonti di finanziamento che siano in grado di sostenere economicamente i percorsi di innovazione definiti in sede progettuale.