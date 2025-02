Cor 12:00 Nuova spaccata in via XX Settembre Malviventi scatenati ad Alghero: non passa giornata in cui si non si segnalano furti e atti vandalici ad Alghero. Commercianti esausti: Questa notte il turno del Bar XX nell´omonima strada, stessa sorte ieri alla panetteria di via Sant´Agostino



ALGHERO - Nuova spaccata nella notte tra lunedì e martedì in via XX Settembre ad Alghero. Preso di mira, questa volta, il Bar XX, nell'omonima strada che dal centro di Alghero taglia tutta la città. Dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso, i malviventi si sono impossessati del registratore di cassa: una tecnica ormai consolidata, frutto probabilmente della medesima banda. L'intera azione, anche in questo caso, sarebbe stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Stessa sorte ieri era toccata alla panetteria di via Sant'Agostino, ma ormai le segnalazioni e le denunce non si contano più. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.