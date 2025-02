S.A. 15:47 Grandi interpreti della musica al Verdi di Sassari Sette appuntamenti, tra marzo e aprile, porteranno sullo storico palco cittadino il meglio del concertismo internazionale. Ad aprire la stagione sarà la violinista Anna Tifu giovedì 6 marzo



SASSARI - Ritorna al Teatro Verdi di Sassari la stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica”, con 7 appuntamenti che, tra marzo e aprile, porteranno sullo storico palco cittadino il meglio del concertismo internazionale. Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, si caratterizza anche quest’anno per la presenza di artisti di fama mondiale e per proposte originali che uniscono la musica ad altre forme d’arte tra cui il teatro. «Il Verdi è stato recentemente dichiarato

Monumento Nazionale un riconoscimento importante–dice Stefano Mancini, direttore artistico della Cooperativa Teatro e/ o Musica che gestisce il teatro –che attesta la longevità del Verdi e il suo valore storico. Ma è anche fondamentale sottolineare che questo teatro che compie 141 anni è tuttora sostenuto da una non comune vitalità che lo pone al centro nella vita culturale della città di cui è rimasto nel tempo un simbolico e amatissimo luogo di aggregazione».



“I Grandi Interpreti della Musica” conferma, come sempre, l’altissimo livello artistico dei suoi ospiti e la presenza della stabile Teatro Verdi Chamber Orchestra, nata nel 2023 e molto apprezzata nelle ultime due stagioni. Quest’anno il cartellone presenta interpreti che spaziano dal virtuosismo classico alle sonorità della musica popolare brasiliana, fino alla contaminazione tra musica e letteratura. «Gli artisti presenti nel cartellone 2025 –prosegue Mancini,– testimoniano ancora una volta il nostro impegno nel portare a Sassari il meglio della scena concertistica internazionale. Il successo ottenuto nelle passate stagioni caratterizzate da un incremento di pubblico ci sprona a

proseguire su questa strada in particolare quest’anno in cui la Cooperativa celebra i suoi 50 anni di attività. Un importante anniversario in occasione del quale vogliamo rinnovare il nostro impegno ad arricchire il panorama culturale e artistico del territorio». Ad aprire la stagione sarà la violinista Anna Tifu giovedì 6 marzo.