"Così fan tutte" al Comunale di Sassari

SASSARI - Da domani, giovedì 6 febbraio, sarà possibile prenotare i biglietti per assistere a “Così fan tutte”, dramma giocoso musicato da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte, che andrà in scena al Teatro Comunale di Sassari sabato 8 febbraio alle 18, inserito nella cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, e in replica domenica 9 febbraio alle 16,30.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria al botteghino del teatro, che resterà aperto nei giorni 6 e 7 febbraio dalle 17 alle 20. Sarà possibile prenotare fino a tre biglietti a persona. Nella mattina del 7 febbraio è prevista l’anteprima giovani riservata alle scuole.



L’opera è prodotta interamente dal Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2024-2025. È la seconda volta che il Canepa cura la messa in scena di un melodramma, dopo L’elisir d’amore di Donizetti di due anni fa: un grande sforzo di tutte le anime del Conservatorio, che dà spazio ai suoi allievi e ai docenti in buca e sul palcoscenico. L’orchestra di quaranta elementi sarà formata dagli studenti dell’istituto, oltre ad alcuni ex allievi e docenti. Maestro concertatore e direttore sarà Andrea Certa, docente di Accompagnamento pianistico, e la regia è affidata a Giovanni Scandella, autore anche delle scene, docente di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica.



I solisti saranno Carlotta Doppiu (Fiordiligi), Aurora Carta (Dorabella), Filiberto Bruno (Guglielmo), Murat Can Guvem (Ferrando), Alessia Cozzolino e Alessia Salaris (Despina), Marco Solinas (Don Alfonso), in scena insieme ai mimi e al Coro del Conservatorio preparato dalla docente di Lettura della partitura Clara Antoniciello. I costumi sono di Carla Galleri e il disegno luci di Marcello D’Agostino. Nella serata dell’8 febbraio l’opera sarà il cuore della cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2024-2025 del Conservatorio. Sono previsti gli interventi del presidente del Canepa Ivano Iai, del direttore Mariano Meloni, del presidente della Consulta degli studenti Stefano Melis Sechi e del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia. Verrà inoltre consegnato dal prefetto S.E. Grazia La Fauci alla chitarrista Filomena Moretti il riconoscimento “Una sinfonia per…”, destinato a una personalità sarda della cultura che ha dato lustro al territorio. La serata sarà presentata dalla giornalista Silvia Orrù.



