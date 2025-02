S.A. 14:16 ALt 2° edizione da sabato 8 febbraio ad Alghero Al via la seconda edizione della rassegna “ALt - fermate culturali alternative”: Sei appuntamenti fino a Pasqua con il teatro regionale tra stand-up, comicità, reading, classici e drammaturgia contemporanea



ALGHERO - Sabato 8 febbraio alle ore 21 appuntamento con il primo dei 6 spettacoli in programma fino al 19 aprile allo SpazioT o meglio “al T” negli spazi di via Kennedy 107 ad Alghero. Il piccolo teatro con 50 posti, cuore del centro culturale che è anche co-working, ospiterà spettacoli comici e non, drammaturgia contemporanea, stand-up e monologhi teatrali. Alt è uno spazio di confronto e incontro che in questa seconda edizione valorizza il teatro prodotto in Sardegna. Il primo appuntamento è con “Il fruttaresimo” testo inedito interpretato da Alessandro Scaramella.

Scaramella si definisce «un adolescente con vent'anni di esperienza. Un ragazzo. Attore tragicomico per vocazione, e monologhista brillante per necessità». Ha studiato teatro a Parigi e ha all’attivo decine di esibizioni live.



ALt prosegue il 22 febbraio e poi l’8 e il 22 marzo con - in ordine - il collettivo Stand-Up Comedy Sardegna con Federica Seddaiu, Silvia Marinu, Manuel Soro, Albert Huliselan Canepa; la compagnia Effimero Meraviglioso con “Wet Floor” di Fabio Pisano diretto da Maria Assunta Calvisi con Daniel Dweeryhouse e Federico Giaime Nonnis; “Solo Edipo” di e con Emanuele Bosu. E ad Aprile gli ultimi 2 appuntamenti con BocheTeatro e in chiusura SpazioT. «Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare...meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi».







Nella foto: Scaramella