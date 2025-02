S.A. 15:32 14 studenti sennoresi ad Auschwitz Il Comune di Sennori, come avviene ormai da anni, ha voluto aderire al progetto che si rinnova per celebrare il Giorno della Memoria, nel ricordo dei milioni di ebrei deportati da tutta Europa, Italia compresa, e uccisi nei campi di concentramento nazisti



SENNORI - Si è conclusa l’esperienza dei quattordici ragazzi e ragazze di Sennori che hanno partecipato al progetto “Promemoria Auschwitz 2025” che li ha portati nei giorni scorsi a Cracovia, in Polonia, per visitare di persona i campi di sterminio allestiti dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Il Comune di Sennori, come avviene ormai da anni, ha voluto aderire al progetto che si rinnova per celebrare il Giorno della Memoria, nel ricordo dei milioni di ebrei deportati da tutta Europa, Italia compresa, e uccisi nei campi di concentramento nazisti.



I ragazzi sono stati accompagnati in questo viaggio nella storia dall’assessora, Pina Pazzola, e dal consigliere comunale, Giovannino Mannu, raggiunti anche dal vicesindaco, Pietro Sassu. Dopo avere raggiunto Cracovia, i ragazzi hanno visitato il Ghetto ebraico e la fabbrica-museo di Schindler.



Quindi nei giorni successivi hanno fatto la visita guidata ai campi di Auschwitz-Birkenau. Il momento più toccante e sconvolgente dell’esperienza formativa. Il terzo giorno hanno partecipato all’Assemblea plenaria con tutti i ragazzi che hanno aderito al progetto, dove sono state analizzate le visite dei giorni precedenti, per concludere con un intenso scambio di abbracci reciproci, capace di scatenare lacrime e liberare le emozioni accumulate durante un’esperienza difficile da dimenticare.