Famiglie, scuola, edilizia, sviluppo. «Nel bilancio la città del futuro»

ALGHERO - «Sostegno alle famiglie, potenziamento dell’edilizia scolastica, supporto alla scuola e alle politiche sociali, investimenti e sviluppo economico. Sono alcuni dei punti centrali che fanno intravvedere l’orientamento dell’Amministrazione Cacciotto verso un cambio di prospettiva proiettata al futuro di una comunità solidale che vuole crescere senza lasciare indietro nessuno. L’impegno per un'Amministrazione vicina alle persone e alle imprese, equa e trasparente si concretizza nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato ieri sera dal Consiglio Comunale». Così a Porta Terra descrivono il principale documento contabile, riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese supera i cento milioni di euro ( 100.552.337,30 Euro). Nel complesso delle misure, numerose sono quelle in favore di del sociale: 15,3 milioni di euro, tra contributi, leggi di settore e Centro Anziani. Ripartono gradualmente gli investimenti, con una stima per il 2025 di oltre 23 milioni di euro, in cui spiccano le serie di interventi nelle scuole cittadine per le numerose progettazioni del programma Iscol@ e le rigenerazioni urbane, oltre alla previsione del Museo Manno e le manutenzioni straordinarie del verde urbano.



«Abbiamo voluto dare, per quanto dopo solo sette mesi di mandato, la nostra impronta – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto - è un inizio, con un anima e una volontà che vuole rispondere alla città e alle sue esigenze. Ma c’è la consapevolezza che i risultati cominciano a vedersi e la prospettiva ci vede impegnati per elevare gli obbiettivi. Cresce la qualità dei servizi, miglioriamo giorno dopo giorno con un approccio collaborativo e positivo con tutti». Per quanto riguarda il dato complessivo del bilancio, si tratta di una cifra iniziale oggetto di variazioni nel corso dell’anno, che porteranno prevedibilmente la somma in aumento. Nel 2024, infatti, le variazioni sono state ben 25, che hanno portato l’iniziale cifra di 75 milioni fino ad arrivare a 150 milioni. «Al netto delle polemiche sterili – commenta così l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Enrico Daga - contano i fatti e si comincia a vedere l’idea di città che vogliamo. Vogliamo crescere, con una visione che ci vede collaborare con il territorio, con le istituzioni scientifiche e con i privati, nel segno dell’innovazione e della conoscenza per consentire alla città di svolgere un ruolo da protagonista». Si investe in cultura, oltre 600 mila euro a complemento delle risorse della Fondazione Alghero, e nella programmazione. Da segnalare le previsioni per l’incremento della pianta organica con nuove assunzioni che entro il 2025 raggiungeranno quota 25 unità, l’efficientemente tecnologico nella gestione ei parcheggi di Piazzale della Pace e delle Bombarde, il potenziamento del corpo della Polizia Locale con investimenti sulle dotazioni e sui mezzi, il riordino degli impianti sportivi. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio Beniamino Pirisi, che sottolinea «il confronto serrato avvenuto in Consiglio che ha prodotto una discussione fruttuosa. Una plauso – afferma – va a tutti i Consiglieri, alla Giunta e alla struttura per il lavoro svolto».