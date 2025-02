S.A. 20:35 Ad Alghero il bilinguismo negli atti del Comune Da ieri avviato una nuova fase delle politiche linguistiche con l’uso della intestazione bilingue degli atti istituzionali quali determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta e Consiglio recanti la dicitura in catalano di Alghero e in italiano



ALGHERO - Un passaggio importante verso la normalizzazione linguistica anche all’interno della pubblica amministrazione. Il Comune di Alghero da ieri ha avviato una nuova fase delle politiche linguistiche con l’uso della intestazione bilingue degli atti istituzionali quali determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta e Consiglio recanti la dicitura in catalano di Alghero e in italiano. Il bilinguismo verrà usato nello stemma del Comune con la dicitura Ciutat de l’Alguer – Città di Alghero e nelle intestazioni dei settori e dei servizi che pubblicano gli atti. Ci sarà pari dignità visiva con precedenza alla dicitura in catalano di Alghero.



«Una prima conquista importante, un primo passo decisivo nella valorizzazione della lingua che costituisce identità storica – commenta il sindaco Raimondo Cacciotto – e che arriva a coronamento di un percorso avviato nel 2018 con la Costituzione della Consulta Civica per le Politiche Linguistiche a cui va il ringraziamento per il lavoro che ha svolto e che continua a svolgere con abnegazione». Nel solco della delle legge regionale n. 26/1997 e statale n. 482/1999 che permette l’uso delle lingua sarda e catalana nelle pubbliche amministrazioni, il Comune di Alghero compie un passo “storico” il cui raggiungimento è frutto di una lavoro congiunto con la Consulta, del rilancio dell’Ufficio Politiche Linguistiche del Comune e dell’attività degli operatori dello Sportello Linguistico che hanno lavorato alla stesura delle traduzioni. Il passaggio al bilinguismo negli atti dell’Amministrazione è stata la prima richiesta formalizzata dalla Consulta nell’ottobre 2018, che arriva oggi a compimento.



Soddisfazione da parte dell’Assessore alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro, per il raggiungimento di un primo traguardo. «Continuiamo così – afferma - con il rilancio dell’Ufficio Politiche Linguistiche e in piena sintonia con la Consulta Civica. Abbiamo in programma ora una più intensa interlocuzione con gli istituti scolastici per avviare finalmente l’insegnamento dell’algherese nelle scuole dell’infanzia e primarie, la continuità del percorso di certificazione linguistica in collaborazione con l’Università di Sassari e ogni iniziativa volta a valorizzare la nostra lingua nel suo valore sociale e culturale». I prossimi passi verso la ridefinizione dell'identità visiva dell’algherese saranno ora diretti a mettere a disposizione di enti ed associazioni che usufruiscono del patrocinio dell’Amministrazione comunale e che ne fanno richiesta, un logo standard anch’esso bilingue da utilizzare nella promozione di eventi e manifestazioni.