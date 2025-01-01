Cor 20:13 I sindaci di Tortosa e Olot a Porta Terra Con entrambi i Sindaci Raimondo Cacciotto ha approfondito i temi dell’identità linguistica che accomunano le due sponde del Mediterraneo, anche con la prospettiva di uno sviluppo comune di relazioni e interscambi economici in grado di attribuire un valore aggiunto alle relazioni culturali



ALGHERO - Si stringono sempre più fattivamente i rapporti con la Catalogna, grazie all’intensificazione dei rapporti con la Generalitat de Catalunya e alle iniziative avviate congiuntamente nella promozione del catalano di Alghero. Nei giorni scorsi il Sindaco Raimondo Cacciotto ha ricevuto a Porta Terra i Sindaci delle città di Tortosa, Jordi Jordan, e di Olot, Agustí Arbós, accompagnati dal responsabile della sede della Generalitat de Catalunya ad Alghero, Gustau Navarro. Con entrambi i Sindaci Raimondo Cacciotto ha approfondito i temi dell’identità linguistica che accomunano le due sponde del Mediterraneo, anche con la prospettiva di uno sviluppo comune di relazioni e interscambi economici in grado di attribuire un valore aggiunto alle relazioni culturali.