Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › I sindaci di Tortosa e Olot a Porta Terra
Cor 20:13
I sindaci di Tortosa e Olot a Porta Terra
Con entrambi i Sindaci Raimondo Cacciotto ha approfondito i temi dell’identità linguistica che accomunano le due sponde del Mediterraneo, anche con la prospettiva di uno sviluppo comune di relazioni e interscambi economici in grado di attribuire un valore aggiunto alle relazioni culturali
I sindaci di Tortosa e Olot a Porta Terra

ALGHERO - Si stringono sempre più fattivamente i rapporti con la Catalogna, grazie all’intensificazione dei rapporti con la Generalitat de Catalunya e alle iniziative avviate congiuntamente nella promozione del catalano di Alghero. Nei giorni scorsi il Sindaco Raimondo Cacciotto ha ricevuto a Porta Terra i Sindaci delle città di Tortosa, Jordi Jordan, e di Olot, Agustí Arbós, accompagnati dal responsabile della sede della Generalitat de Catalunya ad Alghero, Gustau Navarro. Con entrambi i Sindaci Raimondo Cacciotto ha approfondito i temi dell’identità linguistica che accomunano le due sponde del Mediterraneo, anche con la prospettiva di uno sviluppo comune di relazioni e interscambi economici in grado di attribuire un valore aggiunto alle relazioni culturali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/8Certificazioni linguistiche: contributi a fondo perduto
16/7Sardo e algherese: 2,8 milioni per tre anni
8/7I dolci tipici spiegati in algherese
7/7Festival Mare Llengua, c´è il bando
18/6Certificazioni catalano di Alghero: 12 nuovi esperti
12/6Alghero scopre il Turismo delle radici
12/6L´Òmnium consegna la Flama del Canigó
28/5Sabato in scena una commedia in algherese
22/5Catalano di Alghero: 22 richieste per l´esame
13/5Lingue minoritarie, se ne parla all´Òmnium
« indietro archivio lingue »
12 agosto
Secal, passaggio di consegne
11 agosto
Morto bimbo ricoverato per colpo di calore
12 agosto
Droga e alcol: stretta ad Alghero sui conducenti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)