Cor 13:12 Giorno del Ricordo, commemorazioni a Fertilia Il prossimo 10 febbraio in Piazza San Marco per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti a lasciare la loro terra d´origine nel secondo dopoguerra



ALGHERO - Il 10 febbraio 2025 (ore 17.30), in Piazza San Marco a Fertilia, si terrà la celebrazione del Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti a lasciare la loro terra d'origine nel secondo dopoguerra. L’evento è promosso dal Comitato 10 Febbraio di Alghero, che invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia. Nel corso della commemorazione verranno proposte letture dedicate, per rendere omaggio alle vittime delle persecuzioni e al dramma di chi fu costretto a un esodo forzato.



Fertilia non è solo il luogo della commemorazione, ma rappresenta essa stessa una testimonianza viva della storia dell’Esodo giuliano-dalmata. Nata negli anni ’30 come borgo di bonifica, dopo la Seconda guerra mondiale divenne un rifugio per centinaia di esuli fuggiti dalle terre istriane e dalmate, che qui trovarono una nuova casa, portando con sé tradizioni, cultura e un’identità che ancora oggi caratterizza profondamente la comunità locale. Per questo motivo, la celebrazione del Giorno del Ricordo a Fertilia assume un significato ancora più profondo e sentito.