San Valentino all’Antiquarium con Anna Borghi

PORTO TORRES - San Valentino all’Antiquarium. Una visione non tradizionale sull’amore in tutte le sue forme, attraverso brani e poesie dedicate, che vedrà protagoniste le donne, nella giornata che lo celebra. Venerdì 14 febbraio 2025, alle 18, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e il Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano, in collaborazione con l’associazione IndieLibri, organizzano una giornata dedicata al tema dell’amore dal titolo “San Valentino all’Antiquarium”.



Per l’occasione, Anna Borghi, presenterà una raccolta di poesie dal titolo ‘Fiera’. Il volume, edito da Catartica Edizioni, casa editrice sarda indipendente, è un cammino poetico che conduce dalla sofferenza al riscatto, attraverso la riscoperta di sé. È un percorso condiviso da molte donne che affrontano gli ostacoli del cuore e le limitazioni imposte da una società che le definisce e le chiude in un quadretto.



L’autrice, Anna Borghi, toscana di nascita trapiantata in Sardegna, è una poetessa ed artista poliedrica. Nel corso della serata dialogherà con le moderatrici, Luana Farina Martinelli e Francesca Pileri, sull’amore e la passione in tutte le sue forme, coinvolgendo il pubblico. Durante la presentazione verrà organizzato un laboratorio a tema dedicato ai bambini (età 6-10 anni). Per partecipare al laboratorio la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare al n. 3386572476.

L'ingresso per l’evento è gratuito.