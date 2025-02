Cor 9:35 Intimidazioni a Mulas: imbrattata casa e auto Macchina e portone d´ingresso dell´abitazione imbrattati con avanzi di sugo alimentare. E´ l´avvertimento recapitato nelle ultime ore all´indirizzo del consigliere comunale algherese Christian Mulas. La denuncia alle forze di polizia



ALGHERO - Potrebbe essere causato dal suo attivismo in città o da qualche diverbio per il forte interessamento nella riqualificazione del Parco Matteotti, non compreso ed accettato da tutti i residenti del quartiere: atto intimidatorio nelle ultime ore contro Christian Mulas, consigliere comunale ad Alghero. Il messaggio recapitatogli è chiaro ed inequivocabile: macchina, regolarmente parcheggiata nel garage aperto di proprietà, e portone d'ingresso all'abitazione, imbrattati con avanzi di sugo alimentare. Il fatto, oggetto di denuncia alle forze di polizia, potrebbe essere stato ripreso da qualche telecamera installata nella zona.