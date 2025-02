Cor 13:00 Alghero ospiterà a maggio il G20 Spiagge Sede dell´evento e quartier generale della manifestazione sarà il centro culturale polifunzionale del Quarter. L’incontro, giunto alla sua ottava edizione, si terrà per la seconda volta in Sardegna e sarà il più partecipato di sempre. Tanti i temi di confronto: Appuntamento dal 14 al 16 maggio 2025



ALGHERO - Sarà la Città di Alghero, in Sardegna, ad ospitare il G20spiagge, il summit delle Città Balneari Italiane previsto dal 14 al 16 maggio 2025. La decisione era stata presa lo scorso aprile a Caorle, in occasione del G20s svoltosi lo scorso anno in Veneto, grazie al forte interessamento dell'allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci, presente al summit 2024 con gli assessori al Turismo e all'Urbanistica, Alessandro Cocco ed Emiliano Piras.



Assieme agli omologhi delle altre città balneari d'Italia, avevano partecipato a diversi tavoli di confronto col network delle Comunità Marine, la rete dei comuni costieri impegnata nel delineare un nuovo futuro sostenibile per le coste del Paese. La novità dell’edizione 2025 vedrà aumentare la partecipazione a oltre 50 città di mare di tutta la penisola. Infatti, anche le destinazioni con presenze inferiori al milione sono invitate al summit sardo per continuare sul solco già intrapreso.



Tanti i temi di confronto, tra tutti la richiesta di una legge che riconosca le Comunità Marine. E ancora i temi legati alla mobilità, alle infrastrutture ed allo sviluppo di prodotti ed esperienze culturali competitive. Sede dell'evento e quartier generale della manifestazione sarà il centro culturale polifunzionale del Quarter, dotato di spazi e la nuova "Hall" nel patio interno del complesso culturale di San Michele.