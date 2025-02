Cor 19:22 Cibo e salute: Mauro Uselli a Bonnannaro L’appuntamento è fissato per il 15 febbraio con inizio alle ore 19. Un evento musicale che ben si sposa con la tematica dell’equilibrio psicofisico dove l’alimentazione costituisce un aspetto fondamentale



ALGHERO - Sabato 15 febbraio all’interno dell’evento “Messaggi dal cibo, comportamenti alimentari, salute, emozioni, ricette e musica” a Bonnannaro, il maestro Uselli si esibirà al flauto bansuri, in un concerto a tema dedicato all’ equilibrio spirituale. Un evento musicale che ben si sposa con la tematica dell’equilibrio psicofisico dove l’alimentazione costituisce un aspetto fondamentale. Nell’attuale visione olistica della salute, cibo e musica fanno parte del nostro vivere quotidiano e influiscono sull’umore oltre che sullo stato psicofisico della persona.



Sia il cibo sia la musica producono infinite gradevoli sensazioni tanto più efficaci, tanto maggiore il gradimento della musica e la degustazione di buon cibo. Nella splendida cornice del Bb Monte Arana a Bonnannaro, si terranno due giornate di approfondimento organizzate da Maria Gabriella Santolisier, dottoressa in filosofia e naturopata, nella quale verranno illustrati i benefici del cibo, condivise numerose ricette, e illustrato il potere benefico del cibo nel nostro bioritmo naturale.



La serata del 15 febbraio, con inizio alle 19, vedrà protagonista il flautista algherese che tradurrà in musica la filosofia di questo incontro. Al bansuri, Uselli dedicherà un ampio respiro spirituale meditativo, e interpreterà i suoi brani frutto di un unione spirituale con l’ambiente che lo circonda. Un concerto ricco di improvvisazioni e di virtuosismi, che sono per lui parte integrante di qualsiasi melodia.