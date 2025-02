S.A. 13:02 Un Bullo da palcoscenico: finale regionale a Sassari Il 18 febbraio al Teatro Comunale si conclude la IX edizione dell’iniziativa organizzata dalla Music&Movie per dire no al bullismo in tutte le sue forme. A presentare l’evento sarà il direttore artistico Roberto Manca. Fortissima la partecipazione di scuole da tutta l’isola: è già tutto esaurito



SASSARI - Venticinque studenti e studentesse per quattordici performance tra canto, musica,

danza, teatro e arti performative, uniti sul palcoscenico per dire no al bullismo in tutte le sue

forme. Martedì 18 febbraio alle 9.30 al Teatro Comunale di Piazzale Cappuccini a Sassari è il

momento della finale regionale di “Un bullo da Palcoscenico” (IX edizione), la fortunata

manifestazione contro il bullismo e il cyber-bullismo organizzata dall’associazione culturale Music&Movie e condotta dal direttore artistico Roberto Manca. Sarà una finale partecipatissima

che è già sold-out. Il tema è difficile e complicato ma sempre di forte attualità. Verrà affrontato grazie agli interventi della Polizia Postale di Sassari, della professoressa romana, psicologa sociale e giuridica, nonché psicoterapeuta, Patrizia Patrizi, della ex dirigente scolastica e attivista Agedo, Maria Paola Curreli, dell'insegnante e referente MOS Scuola Anna Laura Tocco, della neuropsichiatra infantile Veronica Dessì.



Presenze speciali saranno quelle di Maria Catrambone Raso e Aldo Ruffino, genitori di Michele

Ruffino, morto nel febbraio 2018, vittima di bullismo e cyber-bullismo. La famiglia Ruffino, che

dopo il fatto lasciò il Piemonte per trasferirsi in Calabria, porta avanti attività e progetti di

sensibilizzazione attraverso l’associazione Miky Boys ODV. Sul palco si esibiranno Mad-Dog, Alessia Sini, Greta Aramini, Rita Milia, Giuseppe Piras, Veronica Satta, Francesca Puggioni, Adele Manca, Marzio Troncone, Irene Mureddu, Alessandra Sportato, Martina Carta, Alessandro Piras, Alessia Asara, Luca Sechi, Sara Sechi, Asia Campus, Serena Piras, Ginevra Manca, Veronica Meloni e Tecla Sanna. Tutti appartengono alle scuole secondarie di primo e secondo grado e provengono da Cagliari, Perfugas, Osilo e Sassari. Il talent avrà una giuria competente e selezionatissima, formata da Francesca Arca, Fabrizio Sanna, Sharon Podesva, Simona Cillo, Lory Warner, Anna Paola Dalla Chiesa, Federico Canu, Fabio Loi, Laura Monachella, Pierangelo Sanna, Bernadette Casu e Sabina Sanna. È in programma anche l'esibizione dei lavori di alunne e alunni del corso Moda del Liceo Artistico Figari di Sassari, curata dalla professoressa Barbara Sanna. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sassari ed Endas Sardegna e ha il sostegno della Fondazione di Sardegna.