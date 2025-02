S.A. 11:21 Bianca Pitzorno ospite a NonostanteMarras A inaugurare il programma degli eventi nello spazio milanese dello stilista e della sua famiglia, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 18.00, sarà la Festa per Bianca Pitzorno, celebre scrittrice e amica degli ospiti di casa, in occasione dell’uscita dello Speciale a lei dedicato da Ilcorsaronero



ALGHERO - Nonostante Marras a Milano riprende il calendario di attività che animano il suo spazio ibrido, tra store e luogo di incontri, incentrato quest’anno intorno al tema Geometria di un segreto, un invito a porre l’attenzione su ciò che sfugge alla normale soglia di percezione, a quello che è troppo piccolo e veloce, o al contrario grande e lento: il concetto di tempo, le geometrie euclidee e quelle non-euclidee, la fragilità del mondo e la potenza dell’universo, il desiderio del vuoto. A inaugurare il programma, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 18.00, sarà la Festa per Bianca Pitzorno, celebre scrittrice e amica degli ospiti di casa, in occasione dell’uscita dello Speciale a lei dedicato da Ilcorsaronero (Rivista Salgariana di letteratura popolare) e curato da Andrea Campalto, Andrea Casoli, Margherita Forestan, Claudio Gallo. Nel corso della serata si succederanno testimonianze di amici e lettori di Bianca.



Lo Speciale contiene contributi di Pino Boero, Milva Maria Cappellini, Andrea Casoli, Maria Vittoria Chiaramonti, Luca Crovi, Ermanno Detti, Renata Dionigi, Orietta Fatucci, Marcello Fois, Margherita Forestan, Fabio Francione, Fiammetta Giorgi, Giulia Ichino, Franco Iseppi, Marina Migliavacca Marazza, Angelo Nobile, Roberto Piumini, Liliana Rampello, Anselmo Roveda, Patrizia Sardo Marras, Laura Scarpa, Barbara Schiaffino e Davide Tortorella. Tutti gli autori ripercorrono, attraverso ricordi condivisi e racconti di vita vissuta, nonché saggi e interventi, la carriera di Bianca Pitzorno, individuandola come una delle più grandi scrittrici italiane del nostro tempo. Proprio per questa sua eccezionalità, verrà conferito a Bianca Pitzorno, durante la serata, il primo Ligazzo Rubio Award, premio istituito dai componenti del comitato scientifico/poetico di Nonostante Marras (Antonio Marras, Patrizia Sardo Marras, Francesca Alfano Miglietti, Leonardo Marras, Efisio Rocco Marras, Paolo Bazzani) per suggellare le “alleanze poetiche” di cui Nonostante Marras vuole essere promotore.



Nella foto: Bianca Pitzorno