S.A. 16:03 Flashmob contro la violenza sulle donne Alghero parteciperà alla campagna mondiale One Billion Rising voluta 12 anni fa da Eve Ensler, attivista statunitense, per dire No alla violenza organizzato dalla “Rete delle Donne di Alghero” e dal Comitato AREA Sant’Agostino. Sabato 15 febbraio tutti gli eventi



ALGHERO - Il 15 febbraio Alghero parteciperà alla campagna mondiale One Billion Rising voluta 12 anni fa da Eve Ensler, attivista statunitense, per dire No alla violenza organizzato dalla “Rete delle Donne di Alghero” e dal Comitato AREA Sant’Agostino. Alghero anche quest’anno dedica tutta una giornata all’OBR, al mattino una sentita partecipazione degli studenti dell’ISS Fermi in largo Guillot con letture appositamente scelte dai ragazzi intervallate dal flashmob sulle note di “Break the Chain”. One Billion Rising è un movimento globale, laico, apartitico, aperto a ogni persona, gruppo e organizzazione che aderisca e si attenga al principio fondante che afferma che ogni donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo, della propria salute e del proprio destino.



Quest’anno la parola d’ordine è rivoluzione, perché serve proprio una rivoluzione per un sostegno effettivo per minare alla base i presupposti ideologici che legittimano la violenza e le discriminazioni di genere. La Rete delle donne di Alghero-APS si impegna da tempo a contribuire alla formazione di quel pensiero collettivo femminile che è contro la violenza di genere e per le pari opportunità valorizzando al massimo idee e progetti in tema di politiche di genere, in modo da rendere più semplice, per tutte e tutti, entrare in relazione, scambiare pensieri e sostenersi più fattivamente fra donne, le une con le altre, per costruire una società più equa e giusta. L’appuntamento organizzato in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino è alle ore 10:30 in Largo Guillot con gli studenti dell’IIS Fermi Alghero e alle ore 16:00 in piazza Sulis con la presenza di associazioni, di artisti, delle scuole di danza “Dance Project” di Giorgia e Giuseppe, “Danzare Tre Dance” di Mondina Dinapoli, “Art & Movi” di Rosaria Dalerci e “Acro Dance di Dynamica Sporting” di Chiara Pola. Parteciperà il fisarmonicista Antonio Tanca.