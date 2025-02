S.A. 17:42 Accademia Olearia conquista Forbes Il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle dedica la copertina e un servizio nel supplemento “Eccellenze 2025” all´azienda algherese



ALGHERO - Accademia Olearia conquista i palati degli italiani e Forbes, il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle le dedica la copertina e un servizio nel supplemento “Eccellenze 2025”. La selezione delle 100 eccellenti realtà italiane di Forbes torna anche quest'anno, in collaborazione con So Wine So Food, per raccontare ai lettori i migliori prodotti e le aziende nelle categorie Drink, Experience, Food e Wine. “L’Oro verde di Sardegna” è il titolo dell'approfondimento dedicato alla storia di Accademia Olearia e della famiglia Fois: dodici pagine che raccontano le origini dell'azienda di Alghero, il lavoro di valorizzazione delle cultivar, i riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo e la visione sempre più ecosostenibile e innovativa. Non è la prima volta che il noto magazine racconta di Accademia Olearia: «Una grande emozione vederci in copertina e tra le pagine di un magazine che rappresenta un vero punto di riferimento nel mondo del business e dell’innovazione. Un riconoscimento importante per la nostra azienda», sottolineano i fratelli Alessandro e Antonello Fois.



Nata ad Alghero nel 1827, l’azienda agricola Fois, negli anni, si è specializzata sempre di più nell'olivicoltura, attraverso la valorizzazione delle risorse e dei prodotti del territorio. Un processo attraverso quattro generazioni sino al 2000 che l'anno della svolta: Giuseppe Fois decide di inserire, nell'attività di famiglia, i figli Alessandro e Antonello. Nasce così Accademia Olearia che, oggi, a distanza di un quarto di secolo, è cresciuta in modo esponenziale grazie ad una gestione attenta, fatta con passione e dedizione dalla famiglia Fois che segue direttamente tutte le fasi di lavorazione.

Alessandro Fois, classe 1976, è responsabile dei processi aziendali, dalla coltivazione alla trasformazione. Antonello Fois, classe 1980, è il responsabile dell'area amministrativa, del confezionamento e dell'area commerciale.



Attualmente, Accademia Olearia vanta un’estensione di 300 ettari di oliveti con circa 34.000 piante di olivo, principalmente cultivar Bosana, integrate dalla presenza di altre cultivar, autoctone e nazionali, con lo scopo di migliorare ed arricchire le caratteristiche organolettiche e qualitative degli oli prodotti. Opera in un moderno stabilimento di oltre 4 mila mq e utilizza metodologie di estrazione tra le più avanzate e innovative, capaci di garantire un’alta qualità del prodotto rispettando la materia prima. La raccolta viene effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente dalla pianta. Le olive vengono frante un tempo massimo di 8 ore dalla raccolta. Un controllo costante dei tempi di gramolazione, di estrazione e delle temperature di lavorazione, permette di garantire i più alti standard di sicurezza alimentare e di qualità del prodotto. Tutta la superficie agricola aziendale è sotto disciplinare di produzione integrato della Regione Sardegna. Accademia Olearia è anche un esempio di eccellenza in ecosostenibilità, con un impianto fotovoltaico che rende il suo stabilimento autosufficiente dal punto di vista energetico e l’utilizzo degli scarti di lavorazione per produrre materiale per il riscaldamento.



Nella foto: Alessandro e Antonello Fois