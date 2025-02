S.A. 14:18 Ritorna Lo Carraixali de l´Alguer

ALGHERO - Presentato stamattina al Quarter il programma de Lo Carraixali de l’Alguer, i programma nelle giornate del due, otto e nove marzo. Tre appuntamenti ormai diventati caratterizzanti in Sardegna per la città di Alghero. Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, i membri del consiglio direttivo Roberto Fiori e Elisa Finetti. Cresce l'attesa per i tre appuntamenti consolidati come il Carnevale dei bambini e la Pentolaccia e per l'evento che ha superato 25 anni di età come il Carnevale delle Borgate che accresce sempre più la sua suggestione. Eventi collaterali, inoltre, dal 22 febbraio al 2 marzo, nel quartiere di Sant'Agostino, nell'ex mercato e a Fertilia.



«Lo Carraixali del l’Alguer si attesta sempre più per il Carnevale dei bambini in Sardegna – afferma l’Assessora Piras - un evento che coinvolge tutta la comunità, comprese le borgate e che va a rafforzare il valore dell’offerta di prodotti identitari importanti da valorizzare». Sul ruolo del Carnevale, il presidente della Fondazione Graziano Porcu concorda sulla valenza della festa dei bambini «sulla quale – specifica – c’è un impegno che intendiamo portare avanti, apportando miglioramenti all’intera manifestazione. Abbiamo voluto chiudere la manifestazione nel Piazzale della Pace, sul porto, per fare una festa conclusiva capace di aggregare e arricchire l’evento, alla quale intendiamo dare un ruolo forte per la promozione del territorio in grado di creare ricadute nel sistema dell’economia cittadina».



Gli appuntamenti. Domenica 2 marzo, dalle 15, il Carnevale delle Borgate, che quest'anno celebra il suo 25º anniversario. Sabato 8 marzo, dalle 15, Ragazzi in Scena la sfilata in maschera delle scuole cittadine. Domenica 9 marzo, dalle 16.30, WW il Carnevale e le sue Pentolacce.