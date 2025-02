Cor 9:39 Valledoria approva il Piano utilizzo dei litorali Uno strumento urbanistico fondamentale per la programmazione del territorio. Soddisfazione da partedel sindaco di Valledoria, Marco Muretti, che parla di risultato straordinario



VALLEDORIA - Venerdì mattina l’Amministrazione comunale di Valledoria ha approvato nel corso del Consiglio Comunale, in via definitiva, il PUL (Piano utilizzo dei litorali), uno strumento urbanistico fondamentale per la programmazione del territorio.



«Per la prima volta, il PUL viene adottato nel nostro comune.- ha detto il sindaco di Valledoria, Marco Muretti- Un risultato straordinario e storico frutto di un lavoro che parte con il conferimento dell’incarico di progettazione nel 2021 e, dopo diverse fasi programmatiche e autorizzative, ha raggiunto il suo epilogo con l’approvazione definitiva».



Il PUL rappresenta uno strumento fondamentale che consente una gestione integrata e sostenibile delle zone costiere. In questo senso si evidenzia l'azione dell'amministrazione comunale di Valledoria attraverso la quale è possibile raggiungere un equilibrio tra la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico e sociale, e la valorizzazione del patrimonio culturale, garantendo e salvaguardando un risorsa irriproducibile: l'ambiente. In un percorso attuativo integrato di cui potrà beneficiare il territorio nella sua totalità.